Trenitalia, piu’ collegamenti fra Messina, Catania e Siracusa

Aumentano i collegamenti fra Messina, Catania e Siracusa. Da domenica 14 aprile, il Regionale di Trenitalia (societa’ capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, introdurra’ nuovi collegamenti regionali per meglio soddisfare le esigenze di mobilita’ di pendolari e turisti che si muovono fra le tre citta’. Inoltre, alcuni servizi sulla linea Messina-Catania-Siracusa subiranno modifiche di orario e di percorso. Nel dettaglio, dal lunedi’ al venerdi’, sono previsti 2 nuovi collegamenti da Catania Centrale a Giarre-Riposto e 3 invece da Giarre-Riposto a Catania Centrale. Un nuovo treno circolera’ da Catania Aeroporto Fontanarossa a Giarre-Riposto e 4 ulteriori collegamenti (nei due sensi di marcia) fra Taormina-Giardini e Catania Centrale. Dal lunedi’ al sabato sara’ introdotta una coppia di treni fra Catania Centrale e Siracusa e un nuovo collegamento da Catania Centrale a Catania Aeroporto Fontanarossa. Nei giorni festivi, infine, sono 4 i collegamenti aggiuntivi fra Messina Centrale e Siracusa e 4 quelli fra Catania Centrale e Siracusa. Previste, inoltre, modifiche di orario e di percorso per alcuni collegamenti del Regionale sempre sulla direttrice Messina-Catania-Siracusa.