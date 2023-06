Trovato in possesso di 86 dosi di cocaina e 95 di crack, arrestato minore

I carabinieri di Catania hanno arrestato un ragazzo di 17 anni perché trovato in possesso di 86 dosi di cocaina e 95 di crack. Il ragazzo e’ accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato bloccato in via Capo Passero nell’ambito di un articolato servizio di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti svoltosi anche con l’ausilio di un elicottero del 12/mo Nucleo Elicotteri.

Il giovane alla vista dei militari ha tentato di fuggire dopo essersi disfatto della droga ma è stato bloccato. In tasca inoltre il giovane aveva 250 euro. Il minorenne è stato dapprima accompagnato nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti. Dopo la convalida dell’arresto è stato rinchiuso nel carcere minorile di Bicocca.