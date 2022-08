Turismo: Sammartino (Lega), “la Sicilia può e deve vivere di turismo tutto l’anno”

“La Sicilia può e deve vivere di turismo tutto l’anno. Parliamo di un territorio che tutto il mondo ci invidia, costruito sulla cultura, sull’arte, sulla gastronomia e ricco di meraviglie naturali”. Così Luca Sammartino, candidato per la Lega alle prossime elezioni siciliane del 25 settembre. L’attuale parlamentare regionale del Carroccio, in un post su Facebook, aggiunge “dobbiamo far rialzare le città lavorando sul turismo, sulla programmazione culturale, sulla pulizia e la sicurezza, lasciando che i turisti godano delle bellezze della nostra terra 12 mesi l’anno”. “Questo significa – conclude Sammartino- maggiore occupazione, maggiore ricchezza e maggiori possibilità per i giovani. Abbiamo un tesoro tra le mani, non lasciamocelo scappare!”.