Turista aggredito, fermato ventenne extracomunitario

Sarebbe stato fermato il presunto aggressore del turista polacco rapinato la scorsa settimana a Catania. Si tratta di un ventenne extracomunitario, la cui posizione e’ al vaglio degli agenti della squadra mobile della questura. Secondo la ricostruzione, il turista era finito in rianimazione al Garibaldi con un trauma cranico la notte tra venerdi’ e sabato scorso dopo essere stato aggredito a scopo di rapina.

Il presunto aggressore del furto con strappo e’ in stato di fermo di pg: senza documenti d’identità Per l’indagato, e’ attesa la convalida da parte del gip dinanzi al quale dovra’ rispondere anche di lesioni gravi. Per la polizia e’ lui che ha strattonato il turista polacco tra via Neve e via Penniniello, una zona attorno a piazza Stesicoro.

Gli investigatori della mobile dopo avere visionato decine di filmati di telecamere di sicurezza della zona erano riusciti ad identificare l’aggressore. Agli atti dell’inchiesta vi e’ pure il video che ritrae le fasi dell’aggressione: si vede un uomo che si avvicina al turista, gli strappa di mano l’Iphone e contemporaneamente lo spinge violentemente per terra.