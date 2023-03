Il gruppo “Non possiamo tacere” di laici cattolici, adulti e giovani, dell’Arcidiocesi di Catania, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro, presenta il documento “Un Cantiere per Catania”, elaborato in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Catania. La presentazione, aperta al pubblico, si terrà Sabato 11 marzo 2023, alle ore 10,30, nel salone dei Vescovi, in Arcivescovado (Via Vittorio Emanuele 159, Catania).

Interverranno: S. E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania; Don Piero Sapienza, Direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il lavoro; Claudio Sammartino, già Prefetto della Repubblica; MariaChiara Papa e Mirko Viola, del gruppo dei giovani “Un Cantiere per Catania”; moderatore; Giuseppe Di Fazio, giornalista.