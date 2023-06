Una granita per parlare di Ponte, infrastrutture e trasporti

Il Segretario Nazionale del Codacons Francesco Tanasi ha incontrato a Catania il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Tanasi e Salvini hanno gustato una granita alle mandorle in un locale del lungomare della città, molto apprezzata dal Ministro, e hanno scambiato le loro opinioni riguardo diversi argomenti che direttamente interessano i cittadini consumatori. La questione del ponte sullo Stretto e l’ammodernamento della rete ferroviaria e stradale siciliana sono prioritari per il rilancio dell’economia isolana che oggi vede un vero e proprio freno nella carenza di una valida e funzionale rete viaria. Il Ministro Salvini ha condiviso con Tanasi la necessità di dare una scossa importante al sistema siciliano con una serie di investimenti che possano anche costituire forza attrattiva per le imprese che intendono investire nell’Isola nei diversi settori, primo fra tutti il turismo. Da ciò i cittadini non potranno che trarne vantaggio in termini di occupazione e incremento del reddito pro capite. Tanasi e Salvini si incontreranno nuovamente per ulteriori scambi di opinioni sullo stato di avanzamento dei progetti e dei lavori infrastrutturali via via avviati.