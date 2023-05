Una scuola dentro le scuole Festa di fine anno al CPIACT1

Si è svolta oggi, come da locandina in allegato, la festa di fine anno del CPIACT1. Realtà unica nel suo genere, con al vertice la Dirigente Antonietta Panarello, racchiude in seno al proprio organico punti di erogazione destinati alla popolazione adulta atte a per favorire integrazione, perfezionamento ed innalzamento dei livelli di istruzione.

Dalla formazione nelle sedi carcerarie minorili ed adulte ai corsi per stranieri necessari per ottenere la certificazione L2, ai corsi serali di indirizzo alberghiero, il CPIACT1 garantisce competenze trasversali e voglia di accompagnare i percorsi formativi della propria utenza.

Si è trattato di un momento unico, multietnico e solidale; portato avanti per mesi, questa cerimonia conclusiva ha permesso di socializzare alla platea dei presenti poesie e racconti, canti e musiche, balli e riflessioni, lavori artigianali e prodotti alimentari internazionali.