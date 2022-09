Unict dà il benvenuto alle nuove matricole

L’Università di Catania apre le porte alle nuove matricole, accogliendole nei dipartimenti che diventeranno per almeno tre anni la loro nuova ‘casa’. Ancora le procedure di immatricolazione sono aperte fino al prossimo 30 ottobre per scegliere uno dei corsi ad accesso libero, ma già alcuni corsi di laurea che hanno invece ultimato le procedure organizzano delle giornate di ‘benvenuto’ per coloro che si apprestano a frequentare le lezioni del primo anno.

Si comincia alle 8,30 con i corsi di studi triennali del dipartimento di Scienze umanistiche, domani – venerdì 30 settembre – nell’aula magna ‘S. Mazzarino’ del Monastero dei Benedettini. Nel corso della mattinata, gli studenti iscritti al primo anno riceveranno tutte le informazioni utili per leggere il calendario delle lezioni, presentare il piano di studi, orientarsi per esami, appelli, sospensioni, recuperi (OFA), corsi zero, consultare i servizi di prestito/lettura in biblioteca, svolgere tirocini o periodi di studio in mobilità all’Estero (Erasmus). Nell’ordine, verranno presentati i corsi in Beni culturali, Filosofia, Lettere, Lingue e culture europee euroamericane ed orientali e Scienze e lingue per la comunicazione.

Altra giornata ricca di appuntamenti è lunedì 3 ottobre. Alle 9,15 nell’aula magna di Palazzo Fortuna (corso delle Province 36), si terrà il ‘Welcome day’ per le matricole del corso di laurea triennale in Economia. «In questa occasione – spiega il presidente del Cdl Benedetto Torrisi – vogliamo presentare ai nostri studenti un’offerta formativa che riteniamo competitiva, grazie anche a misure che rafforzano l’internazionalizzazione, le lingue, il controllo continuo della qualità, il potenziamento delle attività di tirocinio e stage, e al valore aggiunto professionalizzante direttamente ispirato dalle personalità presenti nel comitato di indirizzo del corso, che ci ha permesso di cambiare paradigma, seguendo lo slogan ‘Il meglio del Sud rimane a Sud’».

Alle 12, invece, nella stessa aula, il ‘Welcome Day” di Economia aziendale, con uno speech dedicato alle nuove frontiere dell’innovazione nelle imprese tenuto da Andrea Alessi, direttore generale di Volkswagen Italia, componente del Comitato di indirizzo del corso. Il top manager sarà accolto dal presidente del cdl Sebastiano Mazzù, dal direttore del dipartimento di Economia e Impresa Roberto Cellini e dai docenti che terranno gli insegnamenti del primo anno. Oltre ad Alessi, del Comitato di indirizzo del corso fa parte anche il vice direttore generale della Bce Paolo Corradino, nella prospettiva di offrire ai giovani nuove opportunità di tirocinio e occasioni lavorative anche in imprese ed istituzioni di respiro internazionale.

Location inedita, infine, per il Welcome Day dei corsi di laurea triennali del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica. L’appuntamento è fissato sempre lunedì 3 ottobre alle 12 nel campo sportivo del Cus Catania, alla Cittadella universitaria, dove si svolgerà anche il primo ‘triangolare’ di calcio Dieei con la partecipazione degli studenti e delle studentesse dei corsi in Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale e Ingegneria informatica. Dopo i saluti istituzionali e il benvenuto alle matricole, i presidenti dei corsi di laurea presenteranno le strutture e gli argomenti dei corsi, con il supporto dei rappresentanti degli studenti. Infine, prima del calcio d’inizio del triangolare, verrà presentato il concorso per la miglior vignetta denominato “Next generation DIEEI”.