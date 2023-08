Urso, “Catania diventerà polo tech green d’Italia”

“Catania necessita di un hub internazionale efficiente ed efficace sia per l’enorme flusso di turismo sia per” gli investimenti “che vogliono localizzarsi in un territorio che diventerà il polo tech green d’Italia” e magari anche dell’Europa. Qui ci deve essere “un aeroporto capace di gestire tutto questo. Noi siamo a disposizione”.

Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Sky Tg24, rispondendo a una domanda sugli 11 anni di ritardi nelle opere strategiche per l’aeroporto di Catania. Nel dl asset e investimenti, la cui bozza dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm di lunedì, per la Sicilia “c’è un misura del ministero del Turismo che viene incontro a coloro che hanno avuto un impatto negativo”.

“Io ho dato la disponibilità come Mimit, perché a Catania si concentrano i principali investimenti italiani nella tecnologia green come quello di Enel nei pannelli solari” e quello “di Stmicroelectronic che ha piani di investimento” per aumentare la capacità produttiva.