Venti nuove matricole ‘eccellenti’ alla Scuola Superiore di Catania

Giovedì 13 ottobre alle 18, nell’aula magna di Villa San Saverio si terrà la cerimonia di accoglienza delle venti nuove matricole della Scuola Superiore dell’Università di Catania per l’anno accademico 2022/2023.

A pochi giorni dal superamento dei rigorosi esami di ammissione, i neo-allievi riceveranno il messaggio di benvenuto dal rettore Francesco Priolo, e saranno accolti dal presidente della Scuola Daniele Malfitana, dai coordinatori delle classi di Scienze umanistiche e sociali e di Scienze sperimentali, rispettivamente Adriana Di Stefano e Giuseppe Angilella, e dai rappresentanti degli allievi.

A seguire, il prof. Paolo Taticchi, ordinario di Strategia aziendale e sostenibilità all’University College of London, uno tra i primi dieci atenei del mondo, terrà una conferenza sul tema “La storia dietro la copertina”.

Taticchi ha insegnato e sviluppato progetti in oltre venti Paesi, attualmente è consulente di importanti organizzazioni nel Regno unito, negli Stati uniti, in Canada e in India, oltre che nel nostro Paese, dove è anche advisor scientifico del Ministero della Transizione Ecologica.

Il suo profilo accademico e i suoi progetti sono stati menzionati oltre 300 volte da media internazionali quali Financial Times, Forbes, Sky e CNN. Nel 2018, il prof. Taticchi è stato menzionato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei migliori 40 professori di business al mondo under 40. Nel 2021, inoltre, il Sole 24 Ore lo ha definito come l’Italiano under 40 più influente al mondo.