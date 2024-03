Ventitre migranti sbarcati a Catania

Sono ventitre i migranti a bordo della Ocean Viking sbarcati a Catania in via cautelativa. La nave prosegue per Ancona, porto inizialmente assegnato. A bordo della nave, 359 naufraghi salvati nel corso di quattro soccorsi operati dalla nave umanitaria dell’ong Sos Mediterranee: 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati con le famiglie e 43 minori non accompagnati.

Sulla nave c’erano anche i 25 migranti sopravvissuti salvati dall’equipaggio dopo il naufragio del loro gommone partito dalla Libia. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti circa 60 dei loro compagni di viaggio. Dalla Ocean Viking ieri, per la gravità delle loro condizioni di salute, erano stati trasportati in elisoccorso due migranti, uno è morto all’ospedale di Agrigento.

Intanto sono 674 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove, ieri, con i due traghetti di linea, sono state spostate a Porto Empedocle 630 persone. Per la mattinata non è possibile realizzare nuovi trasferimenti perché ieri sera la nave di linea è rimasta all’ancora di Porto Empedocle, oggi è il giorno di riposo. Secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, degli ultimi 330 migranti imbarcati ieri sera e giunti all’alba a Porto Empedocle, 226 adulti sono in corso di trasferimento verso l’hub di Catania, 53 minori non accompagnati resteranno nelle comunità di Agrigento e 50 over 14 andranno a Siracusa.