Via Etnea, pre esercizio per altre due telecamere nell’isola pedonale

L’occhio elettronico per garantire l’area pedonale di via Etnea, si rafforza con altre due nuove telecamere per contrastare i furbetti che tentano di sfuggire alle sanzioni per chi viola il divieto di percorrenza per le automobili.

Altri due sistemi per rilevare digitalmente le targhe sono state installate all’incrocio di via Etnea con via Fragalà (Basilica Collegiata) e via Pacini, in modo da stringere le maglie della rete per la videosorveglianza.

E’ scattata così la fase obbligatoria di pre esercizio e in questo periodo, fino al 7 giugno, le multe rilevate da queste due nuove telecamere non verranno comminate.

Resta ovviamente funzionante tutto il resto del sistema delle altre tre telecamere attive, che continueranno a sanzionare le violazioni all’area pedonale, da piazza Duomo a Villa Bellini, che in un anno ha già prodotto decine di migliaia di verbali agli automobilisti indisciplinati.