Violenza donne: braccialetto elettronico per 32enne

Arrestato dalla polizia un catanese di 32 anni per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Ad agosto l’uomo era stato arrestato da agenti delle volanti per atti persecutori e minacce nei confronti della donna. Non si era, infatti, rassegnato alla fine del proprio matrimonio e aveva continuato a molestarla.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti dell’indagato era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico. Nonostante l’arresto e il procedimento penale in corso a suo carico, l’uomo ha continuato a molestare la vittima.

Ieri sera, era scattata la segnalazione da parte del sistema di allarme dei braccialetti anti-stalking e contestualmente e’ pervenuta al 112 una richiesta di intervento da parte della donna. E cosi’, gli agenti delle volanti sono arrivati in pochissimi minuti in prossimita’ dell’abitazione, dove hanno subito individuato l’uomo, fermo davanti alla casa della donna e l’hanno arrestato.