Cdp: Tononi, ‘deve essere maggiormente radicata su territorio’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Cassa depositi e prestiti non deve essere identificata solamente con Roma e Milano, ma deve essere maggiormente radicata sul territorio". Così il presidente di Cdp, Massimo Tononi, nel corso di una tavola rotonda al convegno 'Esperienze di comunità, esercizi di democrazia' organizzato dall'Acri per i 20 anni dalla legge Ciampi. "Collaboreremo per lo sviluppo del Paese - ha detto ancora - con maggiore presenza sul territorio. Continueremo a lavorare con prudenza, valuteremo gli interventi con la dovuta attenzione ma con la consapevolezza che il nostro dovere è tutelare il risparmio ma anche essere promotori di uno sviluppo sostenibile dell'Italia", ha concluso Tononi.