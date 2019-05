Cementir: in primo trimestre ricavi +9,1%, mol sale (+39,7%)

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Cementir Holding ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi delle vendite e prestazioni del gruppo, pari a 264,4 milioni di euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 242,3 mln di euro del primo trimestre del 2018 (-4,5% a parità di perimetro). Il margine operativo lordo si attesta a 33,7 mln, in aumento del 39,7% rispetto ai 24,1 mln del primo trimestre 2018 (+24,4% a parità di perimetro). Il risultato netto della gestione finanziaria, negativo per 7,9 mln rispetto al risultato positivo di 0,5 mln del medesimo periodo dell'anno precedente. Il risultato ante imposte si è attestato a -0,3 milioni di Euro, rispetto ai 7,2 mln del primo trimestre 2018. Lo rende noto Cementir Holding dopo che il Cda ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2019. L'indebitamento finanziario netto è pari a 416,4 milioni di euro (255,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2018). Il primo trimestre 2019, rileva Francesco Caltagirone Jr, presidente e ad, "si è chiuso con un margine operativo lordo ed un risultato operativo in aumento rispetto al primo trimestre 2018, risultati ottenuti non solo grazie al consolidamento della società americana Lehigh White Cement, ma anche al miglioramento dei risultati in tutte le regioni ad eccezione della Turchia e, in misura minore, della Malesia".