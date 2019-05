Cementir: in primo trimestre ricavi +9,1%, mol sale (+39,7%) (2)

(AdnKronos) - Per il 2019 Cementir Holding conferma quanto riportato in occasione dell'approvazione dei risultati annuali del 2018, ossia si prevede di raggiungere a livello consolidato ricavi di circa 1,25 miliardi di euro e un margine operativo lordo tra i 250 ed i 260 milioni di euro. Queste previsioni sono state elaborate ipotizzando un'ulteriore svalutazione dei tassi di cambio della Lira turca, e comunque andranno riconsiderate in caso di una evoluzione ancora più negativa dell'andamento economico del Paese. L'indebitamento finanziario netto a fine 2019 è previsto pari a circa 245 milioni di euro, includendo investimenti industriali di circa 70 milioni di euro. Le grandezze sopra esposte includono gli impatti della introduzione dell'IFRS 16, stimati in circa 23 milioni di euro quale impatto positivo sul margine operativo lordo e in circa 80 milioni di euro quale impatto incrementativo dell'indebitamento finanziario netto.