Centrodestra: Berlusconi, ‘non ci sono condizioni per partito unico’

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Non credo assolutamente che ci siano le condizioni per fare un partito unico del centrodestra. Ci sono molte differenze, tra quello che è Forza Italia e gli altri partiti del centrodestra. Queste fusioni non sono mai state seguite da successi, non credo che la cosa interessi Salvini come non interessa noi". Lo dice Silvio Berlusconi, ai microfoni di 'Circo massimo' su Radio capital. "E poi -aggiunge- loro sono sovranisti, noi vogliamo rafforzare l'Europa, cambiandola, sono due strade molto diverse". In ogni caso "il centrodestra governa molte Regioni italiane importanti, le governa bene, governa molti Comuni italiani e li governa bene. Ci stiamo presentando uniti in Abruzzo e lo faremo anche in Sardegna e vinceremo anche queste elezioni" e anche alle Europee "il voto ci premierà assolutamente".