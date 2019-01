Centrodestra: Tajani, ‘messaggio ’94 Berlusconi sempre attuale, ora minaccia è M5S’

Roma, 27 gen (AdnKronos) - Il messaggio in cui un giovanissimo Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo "è sempre attuale, oggi i comunisti di ieri sono i grillini, gli amici di Maduro e della violenza nelle piazze, dei gilet gialli e delle molotov contro la polizia. Noi diciamo a Salvini, che non riesce a imporsi in questo governo, di lasciarli e fare politiche di centrodestra". Lo dice Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Fi, ospite di In mezz'ora in più su Rai 3. "Salvini non riesce a imporre la Tav, gli investimenti nelle pmi - incalza Tajani - a imporre una riduzione della pressione fiscale". Quella tra M5S e Lega "è un'alleanza di palazzo, non di popolo. E' contronatura". E la nuova discesa in campo del Cavaliere "è una prova di forza: ha diritto di tornare in un Parlamento eletto dai cittadini". Per Tajani, "è giusto che rischi: un leader che non rischia non è un leader".