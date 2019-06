Centrosinistra: Prodi, ‘da Ulivo a Biancospino ma serve federare’

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Non parliamo più di Ulivo, chiamiamolo biancospino, come vogliamo. Ma la soluzione politica è chiarissima. Il problema è federare. Nelle democrazie moderne nessun singolo partito può prendere il potere da solo, serve una coalizione. Quando il Pd ha tentato di fare da solo ha perso". Così Romano Prodi, in occasione dell'intervista rilasciata alla 'Repubblica delle idee'. "Sono orgoglioso di essere stato rottamato -aggiunge- perché vuol dire che ero di ferro. Un ruolo politico credo sia giusto che io non lo ricopra, però sono sempre qui disposto a parlare, ammonire, sorridere. Un ruolo sempre di aggregatore, dall'esterno ma aggregatore".