Centrosinistra: Speranza, ‘lista unitaria primo passo alternativa a Salvini’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Saldatura tra Lega e Cinque stelle, riaprendo un dialogo con loro. Hanno fatto il servo sciocco di Salvini, ma quell'assetto va rotto?. Lo ha detto Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno a Radio Popolari. ?Credo che il buon risultato della lista unitaria a cui abbiamo partecipato attivamente sia il primo mattone per la ricostruzione di un'alternativa nel paese, ci sono due passaggi da affrontare ? dice Speranza ? impedire l'avanzata delle destre nei Comuni già ora con i ballottaggi e dare concretezza al coordinamento delle opposizioni in Parlamento". "Ci sono delle differenze tra di noi, abbiamo un altro gruppo parlamentare, io sono segretario di un altro partito, Articolo uno, ma c'è bisogno di fare un fronte comune contro le politiche economiche e sociali sbagliate del governo?. Alla domanda se si può dialogare con i Cinque stelle, il segretario di Articolo uno risponde: ?prima di tutto bisogna ricostruire l'unità del centrosinistra, abbiamo messo un piccolo seme ora per le europee, il nostro obiettivo è dividere i Cinque stelle dalla Lega, lavorare perché la saldatura si rompa, hanno fatto il servo sciocco di Salvini, preso voti dalla sinistra per metterli al servizio della peggiore destra del paese, quell'assetto va rotto, poi si vedrà cosa accadrà, ora non è ancora il momento di prefigurare altri scenari?. Infine a proposito del ritorno al Pd di Enrico Rossi, per Speranza si tratta di ?una scelta che rispetto sul piano umano e personale, ma politicamente penso che bisogna tenere vivo un punto di vista di sinistra diverso dal Partito democratico che però con il Pd dialoghi e provi a ricostruire un'alternativa in questo paese.?