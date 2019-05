Cgil: a Palermo ‘Lavoro, diritti, Europa’ con Landini

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Al Teatro Santa Cecilia di Palermo la Cgil Palermo riunirà questa mattina il suo attivo dei quadri e dei delegati per il primo confronto col segretario generale Cgil Maurizio Landini, che conclude i lavori. ?Lavoro, diritti, Europa? è il tema del dibattito, che sarà l'occasione per dare l'avvio alla ?piattaforma? da elaborare unitariamente per il rilancio di Palermo, che "metterà al centro la cultura del lavoro, la piena e buona occupazione contro la dilagante precarietà, il rilancio delle imprese e del tessuto sociale". ?Una piattaforma che partirà da Palermo, con le vertenze strategiche fondamentali che riguardano il rilancio dell'edilizia e del manifatturiero, delle politiche abitative, l'industria culturale, la mobilità e i trasporti, il welfare sociale, la sanità e i servizi ai cittadini, a partire dalla raccolta dei rifiuti ? dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, che domani terrà la relazione introduttiva - Da Palermo e dalla Sicilia deve partire una iniziativa che porti alla creazione di posti di lavoro e che rilanci in tutti i settori l'occupazione. Nella sola provincia palermitana in questi dieci anni di crisi gli occupati sono scesi da 362 mila a 318 mila, i disoccupati sono saliti da 74 mila a 107 mila unità mentre gli inattivi crescono di 20 mila unità, passando da 394 mila a 414 mila. Sommando i disoccupati e gli inattivi, si raggiunge la cifra di 521 mila persone, circa il 44 per cento totale della popolazione che, a vario titolo, sono fuori dai percorsi produttivi?.