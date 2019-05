Check-up gratis a Tennis & Friends

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che questa mattina hanno sfidato la pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del Gemelli. "La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie". "Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e corretti".