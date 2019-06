Chi è Imamoglu

Ankara, 23 giu. (AdnKronos) - Nato nel 1970 a Trebisonda, nella Turchia nordorientale sul Mar Nero, Ekrem Imamoglu, il candidato del Chp che le elezioni a sindaco di Istanbul - dopo il voto annullato del 31 marzo - ha studiato business administration all'Università di Istanbul e poi completato un master in Management. Prima di entrare in politica a livello locale, una decina di anni fa, Imamoglu ha lavorato nell'impresa di costruzioni di famiglia. Nel 2008 si è unito al Chp e nel 2014 è stato eletto presidente del consiglio del distretto di Beylikduzu a Istanbul. Oggi rappresenta il volto della generazione più giovane del Partito repubblicano del popolo. Noto per i suoi toni pacati e l'atteggiamento stoico, con il suo rivale numero uno, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, condivide solo una cosa, la passione per il calcio. Erdogan era un calciatore semi professionista in gioventù e Imamoglu giocava nella squadra locale di Trebisonda. Secondo quanto dichiarato in occasione del voto di marzo da Berk Esen, docente all'Università di Bilkent ad Ankara, "se Imamoglu riuscirà bene come sindaco, il Chp potrebbe aumentare la sua base elettorale nella città più popolosa della Turchia e nel Paese, emergendo come una figura di spessore nazionale''. E come un vero rivale per Erdogan, che proprio da Istanbul, nel 1994, anno in cui venne eletto per la prima volta sindaco, iniziò la sua scalata per la guida del Paese.