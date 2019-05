Ciclismo: Tamburi (Enel), ‘abbiamo sposato maglia rosa, giro è territorio e passione’ (3)

(AdnKronos) - In quella Piazza tutto si trasforma in un piccolo mondo parallelo in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accogliere tutti. Un momento di socializzazione che trasforma un spazio urbano in un centro vivo, creativo dove lasciar spazio per interagire. Un ruolo importante hanno anche i canali sociali di Enel Energia. Un ruolo centrale, però, sarà riservato a Facebook, Instagram e Twitter. Sulla pagina Facebook di Enel Energia vengono infatti raccontate le tappe della vita. Sei donne e quattro uomini racconteranno la propria storia, ci parleranno delle loro ?partenze?, ?cadute?, ?traguardi raggiunti?... Eroi della porta accanto che condivideranno le tappe salienti della propria vita. Proprio come il Giro d'Italia: si cambia, si cresce, si affrontano nuove responsabilità, nuovi ruoli, si vince e si fallisce di continuo. La partenza, la salita, lo scatto, la caduta, la vittoria sono tappe in cui tutti ci riconosciamo.