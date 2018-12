Ciminiere, conclusa con la premiazione la Mostra concorso internazionale di Modellismo storico

Conclusa con la premiazione la Mostra concorso internazionale di Modellismo storico, giunta quest’anno alla ventesima edizione. La cerimonia si è tenuta nel piccolo anfiteatro delle Ciminiere. I premi, consistenti in cimeli storici e medaglie celebrative, sono stai consegnati dal sindaco metropolitano Salvo Pogliesee da Enrico De Maria, presidente della CSMC (Centro Siciliano Modellismo Storico) club federato con il CIMS (Centro Italiano Modellismo Storico), che coordina le mostre sul territorio nazionale e fissa il calendario delle esposizioni. in Italia, Catania è stata l’ultima tappa (l’esposizione capita ogni anno nei tre giorni a cavallo dell’Immacolata).

Alla cerimonia hanno partecipato anche Gianluca Chiariatti, comandate 41° Stormo della base di Sigonella, e Salvatore Agueci vice comandante dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli di Sigonella.

L’edizione del 2018, Best of Show, è stata vinta da Aurelio Reale, con il suo Phantom F4 USS Constellation, un modello di cacciabombardiere che è una pietra miliare nella storia dell’aviazione. «In occasione della commemorazione per i 75 anni dall’Operazione Husky – ha dichiarato il sindaco metropolitano Pogliese – abbiamo avviato diverse iniziative per promuovere il Museo dello Sbarco in Sicilia 1943, uno dei più estesi e qualificati musei dedicati in Europa alla Seconda guerra mondiale. La mostra del modellismo storico, che da collezionista ho apprezzato moltissimo, si è inserita a pieno titolo nel nostro progetto».

La commissione esaminatrice ha compilato i giudizi per individuare i modelli da premiare. Quest’anno la scelta è stata particolarmente complessa, per l’abbondanza di partecipanti (circa 180) e di modelli esposti (circa 800). Per rendere merito alla maggior parte dei concorrenti sono state istituite tante classi di concorso: premi dunque ai modellini fantasy, a quelli che si ispirano all’estremo oriente o agli antichi gladiatori romani, a quelli che ricostruiscono scene del primo e secondo conflitto mondiale, e alla più recente Guerra del Golfo. Esposti anche pezzi satirici e molto altro, tra cui costruzioni Lego. Ampia anche la partecipazione di figuranti che hanno voluto dare il loro contributo vestendo divise dell’esercito italiano, statunitense, inglese e tedesco. Alcuni collezionisti hanno contribuito