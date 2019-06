Cinema: Spadafora, ‘Wertmuller da sempre impegnata per diritti i donne’

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - ?Un premio alla straordinaria carriera, non solo di una regista capace di rappresentare - con grande anticipo rispetto ad altri - i cambiamenti della società italiana, ma soprattutto il giusto riconoscimento per la prima donna in assoluto candidata all'Oscar come migliore regista, nella cerimonia del 1977?. Così, in una nota, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, commenta l'assegnazione del premio alla carriera dell'Academy Award a Lina Wertmuller. ?Il suo impegno per i diritti delle donne - afferma ancora Spadafora - è stato fondamentale per l'avanzamento culturale del nostro Paese e non solo?.