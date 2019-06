Cmc: Miceli, ‘M5S presenti salva-imprese, Pd pronto a votarla’

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Dopo il tradimento a lavoratori e aziende, dopo lo sfregio alla Sicilia andato in scena nell'aula del Senato sull'istituzione di un 'fondo salva imprese' per i creditori della Cmc, il M5S è corso ai ripari dicendo che l'emendamento bocciato per lo 'Sblocca cantieri' verrà ora presentato per il dl Crescita. Con l'autorizzazione del capogruppo Graziano Delrio, comunico fin da ora che il Pd è disponibile a votare in aula un emendamento, presentato da noi o da M5S è lo stesso, che istituisca il 'fondo salva imprese' per la vertenza Cmc e salvi aziende, lavoratori, famiglie siciliane". Lo ha detto il deputato del Pd e segretario dem di Palermo Carmelo Miceli. "I Cinquestelle ora non hanno più bisogno del permesso della Lega, come aveva dichiarato in maniera imbarazzante la deputata Cancelleri. Con i nostri voti il provvedimento può passare senza che Salvini possa nuovamente bloccarlo" ha aggiunto. "La Lega odia la Sicilia, cerca in ogni modo di creare problemi al sistema economico siciliano, come abbiamo visto con la tonnara di Favignana e ora anche con le imprese creditrici di Cmc - sottolinea Miceli - Il M5S di Di Maio, Toninelli e Cancelleri chiacchiera tanto, ma non porta a casa nulla. Visto che non riescono a imporsi sulla Lega, il Pd è disponibile a permettere, coi proprio voti, che si arrivi ad una soluzione positiva per le aziende siciliane. Vedremo se avranno più a cuore l'inciucio con Salvini o i posti di lavoro dei siciliani".