Coldiretti: per sostenere i pastori arriva il primo ‘Pecorino day’

Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Per sostenere i pastori ed il loro difficile lavoro arriva il primo ?Pecorino Day? con appuntamenti speciali nei mercati Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, dove i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. Anche in Sicilia, il pecorino, formaggio che rappresenta la cultura e la storia agricola della Regione si potrà degustare ed acquistare nei mercati Campagna Amica di Catania in Piazza Giovanni Verga e a Trapani, in Via Virgilio.