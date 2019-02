Colto da malore in metro B, muore a stazione Marconi

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - E' stato colto da un malore in metro B a Roma, mentre andava al lavoro con alcuni colleghi, è stato fatto scendere dal convoglio ed è morto sulla banchina della stazione Marconi. E' accaduto stamattina intorno alle 8. Sul posto la polizia. L'uomo, un operaio di 57 anni, si è sentito male e le persone che erano con lui lo hanno aiutato a scendere dal convoglio: nonostante gli sia stato praticato un massaggio cardiaco, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. Al momento i treni della metro B in direzione Laurentina non effettuano la fermata Marconi.