Comdata: verso nomina Canturi presidente, Alessandro Zunino ad

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - L'Assemblea degli azionisti del gruppo Comdata, controllato dal fondo d'investimento The Carlyle Group, si riunirà il 3 giugno e nominerà il nuovo Cda per il triennio 2019/2021. L'Assemblea nominerà Massimo Canturi, già amministratore delegato del gruppo, presidente di Comdata Group. Contestualmente, Alessandro Zunino sarà nominato nuovo amministratore delegato del gruppo. Con il nuovo Cda, Comdata Group, leader mondiale nella fornitura di soluzioni innovative per le Customer Operations, sceglie di rafforzarsi, avendo raggiunto una dimensione che consente un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita, perseguendo nuove opportunità sia internamente che attraverso nuove acquisizioni. Grazie all'esperienza maturata in 10 anni di leadership del Gruppo, Massimo Canturi lavorerà a stretto contatto con il nuovo Amministratore Delegato, coordinando le attività del Consiglio di Amministrazione e curando la governance, le strategie di espansione commerciale e le opportunità di M&A, nonché l'esecuzione del Business Plan di Comdata.