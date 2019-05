Comdata: verso nomina Canturi presidente, Alessandro Zunino ad (2)

(AdnKronos) - Alessandro Zunino, si legge in una nota, guiderà Comdata nel consolidamento della sua posizione di leadership nei mercati e verso un ulteriore incremento del business globale del gruppo. Il nuovo ad ha 52 anni, è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, ha conseguito un Mba presso l'Insead e può vantare un solido background in consulenza strategica e manageriale, avendo lavorato per Roland Berger e McKinsey&Co in Spagna, Germania e Italia. Nel 2002 è entrato in Edison e dal 2007 è amministratore delegato di Edison Energia e vicepresidente esecutivo della divisione Edison Gas e Power Market, dove ha portato Edison a diventare uno dei principali attori del mercato energetico italiano. Negli ultimi anni, Comdata Group, rileva Canturi, "ha completato un eccezionale percorso di business, diventando uno dei principali player di mercato del BPO CRM in Europa. Oggi siamo presenti in 22 paesi e operiamo in più di 30 lingue, attraverso 50.000 persone. Com'è nel nostro DNA, però, non ci fermiamo mai a guardare indietro. Questi importanti risultati ci spingono a fare sempre meglio e a guardare verso nuove sfide, che ci prepariamo ad affrontare ulteriormente rafforzati con l'arrivo di Alessandro Zunino". "Entrare in Comdata come nuovo ad di Gruppo - sottolinea Zunino - è un'incredibile opportunità per guidare il cambiamento che il settore delle Customer Operation sta affrontando. Grazie al supporto di Massimo Canturi e degli Azionisti, il mio impegno sarà rivolto a far crescere ancora di più il business e a valorizzare il know-how di tutte le persone che, in tanti Paesi, contribuiscono concretamente al successo del gruppo, coniugando un'impronta internazionale con una forte competenza locale".