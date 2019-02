Commercio: 6 premiati a 3a edizione dei Franchising key award

Roma, 28 feb. (Labitalia) - 101Caffè, Dietnatural, Lime, Hamerica's, No+Vello, Re/Max, e Enza Di Nicola, franchisee di No+Vello, sono i vincitori dei Franchising Key Awards, lanciato da Federfranchising per segnalare e ringraziare le imprese che si sono adoperate di più per il successo del sistema Franchising in Italia ed arrivato quest'anno alla terza edizione. I Franchising Key Award sono stati consegnati nell'ambito dell'Assemblea annuale della Federazione che si è tenuta oggi a Roma presso il Palazzo Confesercenti. Le candidature sono state valutate da una giuria composta da esperti del settore franchising: Antonio Andreoli, Ceo&Founder Lavoro e Formazione, Luisa Barrameda, coordinatrice nazionale Federfranchising, Elena Delfino, caporedattore di Start Franchising, Armando Garosci, giornalista 'Largo Consumo', Michele Manara, Ceo&Founder Ecoline Wash, Davide Piernom, direttore creativo e Ceo di Alkemya Communication, e Claudia Torrisi, franchisee Multi-Unit Kids & Us. In particolare, 101Caffè è stato premiato come migliore Presenza internazionale; ex aequo Dietnatural e No+Vello per la migliore Innovazione gestionale; Lime come migliore Startup; Re/Max come miglior Master Franchisee; Hamerica's per il miglior Concept Store; Enza Di Nicola, No+Vello, come miglior Franchisee. ?Lo spirito del premio promosso dalla nostra associazione - spiega il presidente di Federfranchising Confesercenti, Alessandro Ravecca - è quello di valorizzare il successo di quelle imprese che hanno contribuito con il loro lavoro, direttamente o attraverso la rete di affiliati, alla crescita di Federfranchising Confesercenti, tra le più antiche e importanti associazioni dedicate alla rappresentanza, all'assistenza e alla tutela sia di franchisor sia dei franchisee in Italia. La novità, in questa edizione dei Franchising Key Award, è stata l'introduzione del premio al 'miglior franchisee'. Siamo stati i primi, nell'ormai lontano 1987, a lanciare l'idea di una federazione dedicata alle imprese del franchising che allargasse la rappresentanza sia ai franchisor che ai franchisee, con l'obiettivo di creare benefici comuni per entrambi gli attori della filiera. Un'intuizione vincente che ci ha spinto a creare un premio che celebrasse l'apporto delle imprese che hanno fondato l'associazione insieme a noi o che siano state nostre compagne di viaggio lungo questo percorso faticoso ma pieno di soddisfazione?.