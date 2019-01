Commercio: Marcato (Veneto), ‘Consiglio di Stato ci ha dato ragione: sì a limitazioni’

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto la legge regionale ed il regolamento attuativo in materia di commercio pienamente conforme ai principi generali europei sull'esercizio delle attività economiche. Esprime per questo tutta la sua soddisfazione l'assessore allo sviluppo economico e al commercio della Regione del Veneto Roberto Marcato. Con la sentenza n. 298 del 14 gennaio 2019 si è infatti definitivamente concluso un contenzioso promosso nel 2013 da Federdistribuzione nei confronti del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, in quanto ritenuto in violazione dei principi di liberalizzazione delle attività commerciali introdotti dal decreto Monti del 2011. ?Il Tar Veneto, ancora nel 2015, aveva respinto il ricorso in primo grado ? fa rilevare Marcato - evidenziando la piena legittimità della normativa veneta. Ora il Consiglio di Stato ha ribadito, in appello, la fondatezza di questa normativa?.