Como: assessore Lombardia, ‘addolorata per morte ragazzo nel lago’

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "Sono estremamente addolorata per la morte di Maxwell Osei, un ragazzo che aveva incontrato la sua passione e trovato la sua strada nello studio professionale dell'alimentazione". Così l'assessore all'Istruzione formazione e lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli, commenta il tragico episodio accaduto ieri a Como, dove un ragazzo è annegato dopo un tuffo nel lago il suo ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. "Il terribile incidente che ce lo ha portato via mi colpisce come madre e - ha aggiunto l'assessore - anche come sostenitrice dei valori positivi che la formazione porta nei nostri studenti. Con Maxwell - ha concluso - abbiamo perso un po' del futuro che cerchiamo di costruire per i giovani e per l'Italia".