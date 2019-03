Como: sorpreso con 25 grammi di cocaina, arrestato

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia, è stato sorpreso a Cabiate, in provincia di Como, con 25 grammi di cocaina. I carabinieri della tenenza di Mariano Comense gli hanno trovato addosso la droga già suddivisa in 33 dosi per lo spaccio. Nelle tasche dell'uomo i militari hanno trovato anche 90 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di vendita della droga. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere di Como.