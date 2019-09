Compagnone: “Creare un fondo di rotazione per contrastare lo sversamento dei rifiuti”

In tema di risanamento ambientale l’on. Pippo Compagnone, presidente della Commissione UE all’Ars, ha presentato un emendamento al collegato della legge finanziaria in questi giorni in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana. “La creazione di un apposito fondo di rotazione presso l’assessorato dell’Energia da cui i comuni e più in generale gli enti territoriali potranno attingere per rendere più efficiente il controllo e la vigilanza, in particolare delle aree extraurbane divenute delle discariche abusive, segna un importante svolta in tema appunto di rifiuti”, ha dichiarato l’on. Compagnone. Il fondo è un’importante novità che permetterà da una parte di coprire le spese sostenute dagli enti ma anche di fare cassa: “I proventi che deriveranno dal controllo più efficiente e capillare – ha concluso – per metà confluiranno nel fondo stesso; l’altra metà, invece, rimarrà nella piena disponibilità dell’ente”.