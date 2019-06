Comuni: Cà Foscari, 273 procedure di crisi in cinque anni, 75 nel 2018 (2)

(AdnKronos) - Allarme confermato. La seconda edizione del Rapporto conferma l'allarme lanciato nelle precedenti fasi dello studio. Nell'ultimo quinquennio (2014-2018) sono ben 273 i comuni che hanno dichiarato difficoltà finanziarie tanto da avviare in 126 casi la procedura di dissesto - una media di 25 nuovi casi/anno rispetto ai 12 casi/anno del quinquennio precedente - e in 225 quella di pre-dissesto (riequilibrio): di questi ultimi ben 78 (35%) sono poi transitati al dissesto nel periodo considerato. I comuni che hanno attualmente in corso una procedura, comprese quelle aperte prima del 2014, sono 379, al lordo dei (pochi) riequilibri chiusi e dei dissesti antecedenti il 2013 ancora aperti. L'andamento dettato dalla crisi. ?Il numero dei comuni che hanno attivato le procedure di dissesto e riequilibrio nel periodo 1989 ? 2018 mostra con evidenza un andamento ad U - spiegano i ricercatori - L'impatto della grande crisi ha prodotto, dal 2008 in poi, la ripresa del fenomeno della criticità finanziaria che non accenna a scendere?.