Comuni: Lagalla, ‘Partinico ha necessità di ripartire’

Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - "Siamo dispiaciuti nel aver ricevuto la notizia delle recenti dimissioni dell'Architetto Maurizio De Luca dalla carica di sindaco, si tratta certamente di una scelta sofferta e a lui va riconosciuto un forte senso di responsabilità. Il paese di Partinico ha la necessità di ripartire e di innescare un sano processo di risanamento economico, per riconquistare il benessere della collettività. Proprio per questo motivo è impensabile un ulteriore ed esiziale arresto di questo processo, che determinerebbe un prolungamento del periodo necessario per la risoluzione dei problemi che hanno portato al dissesto". Così Roberto Lagalla. "Auspichiamo un ripensamento del Sindaco De Luca possa e quindi il ritiro delle proprie dimissioni per il bene della collettività. Speriamo, al contempo, che si possa trovare una razionale convergenza, da parte di tutte le compagini politiche, verso azioni di proposta tese al bene comune, all'interesse e al benessere popolare, per poter risollevare le sorti della città di Partinico e per risalire definitivamente dal baratro in cui ormai da troppo tempo si trova?, dice.