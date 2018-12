Confisca da 1,5 milioni a Salvatore Nizza

Ammonterebbe a circa 1,5 milioni di euro il valore dei beni confiscati dalla Dia di Catania guidata da Renato Panvino, al 46enne Salvatore Nizza, appartenente all’omonimo gruppo, affiliato alla famiglia mafiosa di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano, molto presente rione di Librino con diramazioni nel nord Italia e in Europa. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale etneo in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dalla locale Dda, diretta dal procuratore Carmelo Zuccaro, che aveva emesso decreto di sequestro. Salvatore Nizza in passato è stato condannato, in primo e secondo, per estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio. La confisca interessa unità immobiliari e beni mobili.