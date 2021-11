Confiscati da 7,7 milioni di euro a clan Santapaola-Ercolano

Su proposta della Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, il Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, ha applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni eseguita questa mattina dai militari del Ros, nei confronti di Santapaola Benedetto, Ercolano Aldo, Mangion Giuseppe, Cesarotti Giuseppe e Palermo Mario. Il provvedimento scaturisce dagli esiti del procedimento penale e indagine “Samael”, nel corso del quale era stato possibile individuare parte del patrimonio occulto direttamente riconducibile ai vertici della famiglia Santapaola Ercolano.

L’attivita’ investigativa ha portato al sequestro preventivo del Tropical Agricola Srl con sede legale in Catania, Gr transport logistic Srl con sede legale a Mascali, Lt logistica e Trasporti Srl con sede legale a Mascalucia (Ct), 12 immobili siti in Mascali ed in Massannunziata frazione di Mascalucia. Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta a circa 7.700.000 euro.