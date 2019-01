Consob: Di Maio, nome M5S-Lega per presidenza è Minenna

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob". A sciogliere pubblicamente la riserva, parlando con l'Adnkronos, è il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, confermando che l'accordo con l'alleato di governo sulla presidenza dell'autorità per il controllo delle attività delle società e della Borsa è cosa fatta. "Bisogna muoversi. Non mi fa star tranquillo che in Consob e Bankitalia ci siano ancora i componenti che hanno assistito a tutto questo - aggiunge poi riguardo al caso Carige - e che dubito abbiano vigilato come dovevano".