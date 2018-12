Consumi: Nielsen, in 3° trim. cresce fiducia consumatori

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Dopo una flessione di due trimestri consecutivi, nel terzo trimestre del 2018 torna a crescere la fiducia dei consumatori italiani, passando dai 62 punti registrati nel trimestre precedente a quota 69. In crescita anche su base tendenziale (+4 punti rispetto al terzo trimestre del 2017). In crescita anche la media mondiale (+2 punti, da 104 a 106), invariata la media europea (87 punti). In particolare, risulta in calo l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi (-1 punto, da 107 a 106) e francesi (-1 punto, da 78 a 77). In crescita il Regno Unito (+1 punto da 101 a 102) e soprattutto la Spagna (+5 punti, da 92 a 97). I dati emergono dalla Conference Board Global Consumer Confidence Survey svolta in collaborazione con Nielsen su base trimestrale. ?Dall'ultimo aggiornamento della Consumer Confidence Survey ? ha dichiarato Roberto Pedretti, Group President di Nielsen per il Sud Europa ? emerge che la popolazione italiana ha aspettative positive sul prossimo futuro. Migliorano, infatti, sia la percezione della propria situazione finanziaria, sia la propensione all'acquisto. Un dato che trova riscontro anche nell'andamento dei fatturati della Gdo, incrementati del +0,4% nei primi 10 mesi del 2018: un trend comunque positivo, se raffrontato con un anno eccezionale come il 2017.? Un aumento del genere è fisiologico nei periodi estivi. È inoltre tipico dei periodi immediatamente successivi all'insediamento di un nuovo Governo. In effetti, si registra anche un incremento della propensione al consumo di +4 punti percentuali (arrivano quindi a 25% quanti ritengono sia il momento giusto per fare acquisti). Parallelamente sale, dal secondo al terzo trimestre 2018, la percentuale di chi è positivo riguardo lo stato delle proprie finanze (+5pp, dal 27% al 32%) e diminuisce il numero di persone che ritiene che il Paese sia in recessione (78%, -3pp). Un elemento di incertezza sul futuro però rimane: restano stabili le prospettive sull'occupazione (crede nella ripresa del mercato del lavoro il 16% degli italiani), un dato inferiore rispetto al complesso dei principali Paesi europei.