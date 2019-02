Conti pubblici: Boccia, ‘risposta bellissima a Ue crescita nonostante manovra’

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "L'Europa ci chiede di intervenire sui saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. Però per fare questo occorre dare una risposta coerente. Non ricorre al deficit per aumentare il debito pubblico italiano. Se noi dimostrassimo che riusciamo a crescere nonostante questa manovra sarebbe una risposta bellissima di merito che aprirebbe una stagione riformista in Europa a partire dall'Italia". Ad affermarlo al Tg2 Post è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in merito al Country Report della Commissione Ue sull'Italia. "Non risolviamo le questioni dello sviluppo attraverso la politica del lavoro ma attraverso la politica dello sviluppo", aggiunge Boccia.