Conti pubblici: Buffagni, ‘bene Conte, finito tiro a bersaglio gratuito’

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Lo dicevamo da settimane, non c'erano i presupposti tecnici per la procedura d'infrazione all'Italia, quindi sono felice che questo tiro al bersaglio gratuito sia definitivamente terminato. Un applauso al nostro Presidente Giuseppe Conte per il grande lavoro fatto ai tavoli europei in queste settimane di tensione. Ora guardiamo avanti e procediamo con gli investimenti in sviluppo sostenibile, con il salario minimo orario e con il taglio delle tasse". Lo scrive su Facebook il sottosegretario M5S agli Affari regionali Stefano Buffagni, plaudendo allo stop dell'Ue alla procedura di infrazione sui nostri conti pubblici.