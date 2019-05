Conti pubblici: Confcommercio, confermata ripresa inesistente

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Nessuna sorpresa dalle valutazioni della Commissione Ue sulle prospettive economiche e di finanza pubblica per il nostro Paese. Le previsioni, anzi, appaiono datate in quanto le elaborazioni non tengono conto del dato provvisorio dell'Istat sul primo quarto dell'anno in corso (+0,2% congiunturale, sopra le attese della stessa Commissione)". Così il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio alle previsioni economiche di primavera pubblicate oggi dalla Commissione Ue. E' altrettanto evidente, prosegue la nota, "che, al di là dell'errore statistico, si conferma una ripresa inesistente e la necessità, con la prossima legge di bilancio, di neutralizzare le clausole Iva, appostare risorse per spese indifferibili, rispettare un equilibrio minimo dei conti pubblici".