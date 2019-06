Conti pubblici: Gros-Pietro, ‘minibot? Imprese preferirebbero euro’

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "Le imprese sarebbero più contente di essere pagate con dei Bot veri o meglio ancora con degli euro, che si possono ottenere emettendo dei Bot veri". Sono le parole del presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro, sull'argomento minibot, come precisato dall'ufficio stampa di Intesa Sanpaolo in merito ad alcuni lanci di agenzia che hanno ripreso le sue dichiarazioni di oggi. "Ogni altra affermazione attribuita a Gros-Pietro è evidentemente stata frutto di fraintendimento. Altri strumenti tipo i minibot - ha spiegato Gros-Pietro - non sarebbero in grado di garantire la loro accettabilità".