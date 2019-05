Conti pubblici: M5S, ‘da Ue stime farlocche per colpire governo’**

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - ?Non siamo stupiti dalle nuove stime della Commissione europea sul Pil nel 2019. Dopo aver predetto la catastrofe qualche mese fa, continuano le ostilità da parte di personaggi le cui previsioni sono già state più volte ampiamente smentite dai fatti. L'obiettivo è chiaro, colpire un Governo ostile ai diktat di Bruxelles e che vuole fare gli interessi degli italiani". Lo affermano in una nota i membri delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera del MoVimento 5 Stelle. "L'assurdità delle nuove stime della Commissione, sulla base delle quali verranno espressi i verdetti sul rispetto o meno delle regole di bilancio, sono facilmente riscontrabili. Basti pensare che dopo l'imprevista crescita del PIL nel primo trimestre, la crescita acquisita per il 2019, ossia ipotizzando crescita zero nei prossimi tre trimestri, è pari allo 0,1%. La Commissione europea stima per il 2019 una crescita dello 0,1% assumendo quindi un PIL in piena stagnazione nel proseguo dell'anno.