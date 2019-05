Conti pubblici: Salvini, ‘domani vedo Tria per coordinare risposta a Ue’

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Domani incontreremo Tria per concordare la risposta da dare all'Europa". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "L'Europa che manda lettere, richiami, infrazioni, vincoli ma mi sembra che il mondo sia cambiato e l'unico modo per abbattere debito è investire e fare veloce".