Conti pubblici: Tria, ‘taglio deficit senza rialzo tasse’

Monte Porzio Catone, 25 giu. (AdnKronos) - "Il Parlamento ha chiesto di mantenere un livello contenuto di deficit non attraverso aumento tasse ma attraverso tagli spesa". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a margine di un seminario economico a Villa Mondragone a Frascati. "Per il 2020 il Parlamento ha approvato obiettivi di deficit contenuti nel Def ed ha chiesto al governo di evitare, con misure alternative, l'aumento delle tasse e noi stiamo lavorando in questa direzione", sottolinea Tria.