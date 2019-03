Corruzione elettorale, udienza rinviata per difetto di notifica

E’ stato rinviato al prossimo 20 maggio, per un difetto di notifica, la prima udienza del processo per corruzione elettorale che si tiene davanti alla quarta sezione monocratica del Tribunale di Catania dopo il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura distrettuale, su indagini della Dia, per corruzione elettorale sulle scorse regionali in Sicilia. Tra gli imputati l’ex consigliere comunale di Fi di Catania, Riccardo Pellegrino, gli ex sindaci di Aci Catena, Ascensio Maesano, e di Mascali ed ex deputato regionale Biagio Susinni.